Bloco carnavalesco Chora Me Liga, no Centro do Rio de Janeiro, neste sábado (03) - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 05/02/2024 13:30 | Atualizado 05/02/2024 14:15

Rio – O Rio de Janeiro é o quinto destino mais buscado no mundo na plataforma de viagem 'Booking.com' neste período de Carnaval, levando em conta estadias entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2024. A Cidade Maravilhosa é a líder entre cidades do Brasil, que está à frente de países como Estados Unidos, Espanha e Itália.

No ranking mundial, o Rio fica atrás de Dubai (Emirados Árabes Unidos), que lidera a lista e é seguido de Paris (França), Londres (Reino Unido), e Barcelona (Espanha). No Brasil, Porto de Galinhas (PE), Ubatuba (SP), São Paulo (SP) e João Pessoa (PB) fecham as cinco primeiras posições. As pesquisas indicam apenas os destinos mais procurados, e não necessariamente os com mais reservas.

Cidade do Rio supera 74% de ocupação nos hotéis para o Carnaval

De acordo com levantamento divulgado na última sexta-feira (2) pelo HotéisRIO, sindicato da rede hoteleira do Rio, os hotéis da cidade apresentam uma taxa média de 74,52% de quartos reservados para o período do Carnaval.

Os bairros de Ipanema e Leblon são os mais reservados, com 80,56%. Em seguida, estão Copacabana/Leme (78,79%), Flamengo/Botafogo (76,18%), Centro (69,10%) e Barra/Recreio/São Conrado (68,48%).

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, acredita que a taxa média de ocupação dos hotéis do Rio ainda pode aumentar: "O Rio de Janeiro tem uma alta capacidade de atração, com potencial de alcançar 85% de ocupação durante o Carnaval", afirmou.