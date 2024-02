A dupla foi encaminhada à 64ª DP (São João de Meriti) - Arquivo / Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 05/02/2024 12:47

Rio - Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil (PCERJ) acusados de estelionato, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, a dupla foi detida no momento em que recebiam uma mercadoria, avaliada em R$ 4 mil, que foi comprada com cartão clonado, neste sábado (03).

Ainda segundo a PCERJ, os criminosos compraram um notebook e uma caixa de som, se passando por outra pessoa e usando uma cópia de cartão de crédito. Para aplicar o golpe e evitar a identificação, a dupla solicitou que um motorista de aplicativo fosse retirar a mercadoria na loja e a entregasse na Rodovia Presidente Dutra.

Os dois já estavam sendo monitorados e, após a prisão, foram encaminhados à 64ª DP (São João de Meriti), que segue com as investigações para identificar outros golpes aplicados pela dupla.