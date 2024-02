Darlan Sérgio, de 28 anos, bateu na Av. Ministro Edgar Romero, na altura da estação de BRT Vila Queiroz - Reprodução / Redes sociais

Darlan Sérgio, de 28 anos, bateu na Av. Ministro Edgar Romero, na altura da estação de BRT Vila Queiroz Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/02/2024 08:12 | Atualizado 05/02/2024 10:12

Rio - Um homem morreu, na madrugada desta segunda-feira (5), após perder o controle do carro e bater contra um muro em Madureira, na Zona Norte. Segundo o Corpo de Bombeiros, Darlan Sérgio Adão, de 28 anos, já estava morto quando os militares chegaram.

Por volta de 1h, o quartel de Campinho foi acionado para atender o acidente, que aconteceu na Avenida Ministro Edgard Romero, na altura da estação de BRT Vila Queiroz, no sentido Vaz Lobo. No local, a equipe constatou a morte e levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

Nas redes sociais, um homem disse que presenciou o acidente. "Passei um minuto depois que ele bateu. O carro ainda estava fumaçando. Ele entrou na minha frente muito 'voado', saindo de uma rua lateral. Se eu estivesse na esquina, ele teria me amassado", escreveu.