Material apreendido com trio na Zona Oeste - Reprodução / @pmerj

Publicado 05/02/2024 14:09 | Atualizado 05/02/2024 16:22

Rio - Três homens foram presos em flagrante por furto de cabos de energia, na manhã desta segunda-feira (05), na Avenida João XXIII, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, abordaram os criminosos em um trecho às margens do rio Guandu. O trio foi encaminhado à 36ª DP (Santa Cruz). A polícia não divulgou a identidade dos presos e nem a quantidade de material furtado.