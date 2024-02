Material foi apreendido por agentes da DRF e da DRE - Divulgação

Material foi apreendido por agentes da DRF e da DREDivulgação

Publicado 05/02/2024 14:27 | Atualizado 05/02/2024 15:53

Rio - A Polícia Civil recuperou, no domingo (4), mais de 500 produtos de informática roubados de uma loja em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A carga de computadores e monitores, que havia sido levada no sábado (3), foi encontrada na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte.



De acordo com a instituição, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) encontraram o material em um caminhão e um carro que saíam da Maré.



Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram e deixaram os veículos com 246 computadores e 264 monitores para trás.