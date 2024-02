Dois atropelados seguem internados no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 05/02/2024 15:24 | Atualizado 05/02/2024 15:43

Rio - Um idoso morreu e outros três homens ficaram feridos após serem atropelados, neste domingo (4), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A motorista que os atropelou se apresentou espontaneamente na delegacia e realizou teste de alcoolemia, cujo resultado deu negativo.

O acidente aconteceu na Estrada do Camboatá, no bairro Jardim Primavera. Elízio Silveira Cerqueira, de 69 anos, deu entrada às 12h50 no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN) após ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, o idoso chegou em estado gravíssimo e, após atendimento inicial e avaliação secundária, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

Outros três homens também foram levados para a unidade por bombeiros. Mário Ferreira Campos, de 64 anos, segue internado nesta segunda-feira (5) em estado grave. A prefeitura informou que ele deu entrada com traumatismo cranioencefálico grave com rebaixamento de nível de consciência. O paciente segue sendo acompanhado pela equipe de neurocirurgia, pois apresenta um hematoma entre o crânio e a camada externa do cérebro, além de também receber cuidados da equipe multidisciplinar.

Já um homem, identificado apenas como Pedro Paulo, de aproximadamente 50 anos, chegou com uma ferida na região do peito, com trauma no punho esquerdo e na clavícula. Ele segue em observação e seu estado de saúde é considerado estável.

O último ferido, identificado como Izaías Vaz da Silva, de 83 anos, após avaliação e exames de imagens, sem relato de fraturas, recebeu alta hospitalar, com orientações, no final da tarde de domingo (4).

O caso é investigado pela 60ª DP (Campos Elíseos). Segundo a Polícia Civil, a condutora do veículo se apresentou espontaneamente na delegacia, foi ouvida e realizou exame de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. A investigação segue em andamento.