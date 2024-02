Suspeito foi encaminhado pela PM à 5ª DP (Praça da Harmonia) - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 05/02/2024 15:38

Rio - A Polícia Militar prendeu, neste domingo (4), Jorgeli Silva dos Santos, de 58 anos, com auxílio do sistema de reconhecimento facial em um bloco de Carnaval no Centro do Rio, próximo à Praça Procópio Ferreira. De acordo com a PM, o suspeito possui 18 anotações criminais.

Em nota, a corporação informou que agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) receberam um alerta do sistema de reconhecimento facial com a localização de Jorgeli e a informação de que ele era considerado foragido pela Justiça do Rio. No momento em que foi preso, o homem estava trabalhando como ambulante em um bloco.

Jorgeli foi encaminhado à 5ª DP (Centro). Na manhã desta segunda-feira, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.