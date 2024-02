Prefeitura espera que o tráfego seja reduzido no período da folia - Divulgação / Prefeitura

Prefeitura espera que o tráfego seja reduzido no período da foliaDivulgação / Prefeitura

Publicado 05/02/2024 14:22 | Atualizado 05/02/2024 15:56

Rio - O trânsito na cidade do Rio vai sofrer alterações durante o Carnaval, pois as faixas reversíveis não vão funcionar a partir de sexta (9) até a quarta-feira (12). Segundo a prefeitura, é esperada uma redução no volume de tráfego neste período.

As vias que não terão as faixas reversíveis são a Avenida Lúcio Costa, na Barra, Zona Oeste; Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em São Conrado, Avenida Niemeyer e as vias da orla da Zona Sul; além da Linha Amarela, que liga a Barra à Ilha do Fundão, na Zona Norte. Todas elas costumam funcionar durante a manhã.

A faixa reversível da Rua Jardim Botânico, na Zona Sul, que abre no período da tarde, também não funcionará neste período.

Já o tablado superior do Elevado das Bandeiras, que liga São Conrado à Barra, continuará com a inversão até 11h30.