Os blocos Bola Preta, Vagalume o Verde, Laranjada e Toca Rauull têm o meio ambiente como temaDivulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 05/02/2024 15:44 | Atualizado 05/02/2024 15:51

Rio - A Liga Carnavalesca Amigos do Zé Pereira, integrada pelo centenário Cordão do Bola Preta e formada por mais nove blocos, anunciou a adoção de medidas sustentáveis para o Carnaval deste ano. Entre as ações estão a compensação de carbono através da medição das horas de emissão de gases poluentes dos geradores dos trios elétricos, além da coleta do lixo orgânico para compostagem. Os blocos Bola Preta, Vagalume o Verde, Laranjada e Toca Rauull têm o meio ambiente como tema.



A liga, que chega a arrastar cerca de 1,5 milhão de foliões para as ruas cariocas, anunciou que realizará a compensação de carbono através da medição da emissão de poluentes dos trios e do plantio de mudas no Parque Lage, em uma parceria do Vagalume O Verde e o Parque Nacional da Tijuca/ICM Bio.



No Carnaval de rua de 2023, a Comlurb divulgou que removeu cerca de 676,8 toneladas de resíduos. Deste total, 607,5 toneladas de lixo foram produzidas nas passagens dos blocos. Sabendo que um bloco de médio porte com 30 mil foliões gera quase uma tonelada de resíduos, a liga carnavalesca informou que irá fazer a coleta do lixo orgânico para compostagem nos percursos do Vagalume O Verde e Toca Rauuul. Agentes do meio ambiente do projeto 'Ciclo Orgânico' vão coletar os resíduos e oferecer informações sobre a importância da compostagem, além de ações de conscientização dos foliões.



O Cordão da Bola Preta, primeiro bloco do Rio com 105 anos, fará o seu desfile com o tema "Cuidar é amar". A temática aborda a reciclagem dos resíduos gerados durante o desfile e a compensação de carbono, sem abandonar seu lema: Tradição, paz, amor e folia.



Já o Bloco Laranjada aposta no enredo "Laranjada é maior limpeza" para conscientizar sobre produção, descarte e reciclagem de lixo. O bloco fará uma homenagem aos profissionais da Comlurb.



O Vagalume O Verde, que sempre aborda os princípios da economia circular, desfila em 2024 com fantasias produzidas nas oficinas da agremiação, reutilizando as vestimentas e adereços descartados na dispersão do Sambódromo após os desfiles das escolas de samba da Sapucaí em 2023, através da parceria com o Projeto Sustenta Carnaval. Além disso, o bloco conta com a ação da Ciclo Orgânico para a coleta de resíduos e conscientização.



No domingo de Carnaval, o bloco Toca Rauuul se apresenta na Praça Tiradentes, no Centro do Rio, com o tema "A onda tá certa", para enaltecer a atmosfera ambiental.



Segundo o presidente da liga e produtor do Cordão da Bola Preta, Rodrigo Rezende, o objetivo dos desfiles em 2024 é "oferecer um Carnaval de rua alegre, gratuito e acessível a todos, mas que ao mesmo tempo, possa mitigar os efeitos do Carnaval para a questão ambiental". "Pensando nisso, todos os nossos blocos neste ano serão contemplados com iniciativas sustentáveis, não muitas, mas o início de um movimento que pode ganhar força ao longo dos anos", afirmou.