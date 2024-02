Maria Aparecida Gomes da Silva, 55, foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 03/02/2024 10:32 | Atualizado 03/02/2024 11:34

Rio - A mulher baleada na porta de casa durante um confronto em Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, permanece internada, neste sábado (3). A troca de tiros entre criminosos aconteceu por volta das 17h45 desta sexta-feira (2), no Morro Jorge Turco, deixou dois suspeitos mortos, a vítima e um idoso, além de uma outra pessoa, ainda não identificada, feridos.

Maria Aparecida Gomes da Silva, de 55 anos, e Carlos Antônio da Conceição Silva, de 65 anos, estavam na porta de casa, quando foram baleados, durante o confronto na comunidade. Segundo a Polícia Militar, após a troca de tiros, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram informadas que três feridos haviam sido socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Entretanto, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, somente o casal foi atendido no local.

Ainda segundo a SMS, Maria Aparecida foi transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, onde está em observação e com quadro estável. Já Carlos Antônio foi encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e já recebeu alta médica. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do outro ferido.

Além dos baleados, os PMs receberam informações sobre uma troca de tiros entre criminosos e encontraram Elio dos Santos França, de 21 anos, e outro homem, ainda não identificado, já sem vida dentro do Morro Jorge Turco. Eles são apontados como suspeitos de integrar o tráfico de drogas da região. Por conta do tiroteio, o policiamento foi reforçado na região e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga as mortes.

