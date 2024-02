Os quatro homens foram presos em flagrante, enquanto aplicavam o 'Boa Noite, Cinderela' em uma vítima - Divulgação / PCERJ

Publicado 03/02/2024 12:31

Rio - Policiais da 5ª DP (Centro) e 20ª DP (Vila Isabel) prenderam em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (2), quatro integrantes de um grupo especializado na prática do "Boa Noite, Cinderela", na Lapa, Zona Central da cidade.

Identificados como Sergio Gustavo da Conceição, Vagner Luiz dos Santos, Vitor Paixão de Souza e Vandecir Ferreira dos Santos, os homens foram presos enquanto aplicavam o "Boa Noite, Cinderela" em uma vítima, naquele bairro. Na ação, os agentes também recuperaram pertences furtados.

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha fazia parte do principal grupo especializado no golpe nas noites da Lapa. O crime consiste em aplicar uma alta concentração de drogas na bebida das vítimas, o que pode suprimir o sistema nervoso central, causando desmaios ou sono profundo e amnésia.



Casos recentes de 'Boa Noite, Cinderela'

Na noite do dia 13 e janeiro, uma garota de programa foi presa em Copacabana, na Zona Sul, suspeita de aplicar o golpe em turistas. Entre as vítimas, estão três americanos, um italiano, um alemão e três brasileiros.

Segundo a Polícia Civil, Carine Lemos Martins Sucupira já roubou aparelhos celulares, computadores, cartões e mais de R$ 10 mil das vítimas. As investigações ainda apontam que a mulher tinha um mandado de prisão em aberto.



Já na madrugada do dia 5 de janeiro, policiais da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat) prenderam, em flagrante, um casal que aplicava o "Boa Noite, Cinderela" em turistas, no Centro do Rio. Segundo a Polícia Civil, Gustavo da Silva e Beatriz Gonzaga estavam prestes a roubar os celulares dos americanos, quando os agentes chegaram.

Por volta das 3h, os policiais, coordenados pela delegada Patrícia Alemany, encontraram os suspeitos no bairro da Lapa. No local, de acordo com a polícia, os turistas já estavam dopados e o casal tentava acessar aplicativos de banco no celular das vítimas.