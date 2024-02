As atividades serão conduzidas pelos agentes de vigilância ambiental em saúde e acontecerão das 8h às 12h - Edu Kapps/SMS

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) anunciou que, diante do cenário de epidemia de dengue na cidade, promoverá nesta quarta-feira (7) ações de prevenção às arboviroses (dengue, zika e chikungunya) e controle do vetor das doenças em cinco bairros de todas as regiões do Rio. As atividades serão conduzidas pelos agentes de vigilância ambiental em saúde e acontecerão das 8h às 12h.



Os bairros contemplados inicialmente pela campanha são Santíssimo, Santo Cristo, Ramos, Copacabana e Jardim Carioca. As ações de prevenção e controle vetorial estão sendo intensificadas no verão, devido às condições climáticas que favorecem a proliferação do mosquito aedes aegypti.



A Secretaria de Saúde informou que, este ano, até o dia 27 de janeiro, mais de 381 mil imóveis foram visitados para controle do mosquito e mais de 98 mil recipientes que poderiam servir de criadouros foram tratados ou eliminados. Em 2023, foram realizadas 11,2 milhões de vistorias, com eliminação ou tratamento de mais de 2,1 milhões de recipientes.



A SMS destaca que a população pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito por meio da Central de Atendimento da Prefeitura pelo telefone 1746.



Confira os pontos de encontro para as ações desta quarta (7)



Santíssimo

Ponto de concentração/ Unidade de referência: Centro Municipal de Saúde Manoel de Abreu - Praça São Vitor; Rua Major Brigadeiro Lysias Rodrigues/ Rua Rodolfo de Melo



Santo Cristo

Ponto de concentração/ Unidade de referência: Centro Municipal de Saúde José Messias do Carmo



Ramos

Ponto de concentração/ Unidade de referência: Clínica da Família Valter Felisbino de Souza



Copacabana

Ponto de concentração/ Unidade de referência: Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto - Comunidade Tabajaras/ Quadra Vila Rica

Jardim Carioca

Ponto de concentração/ Unidade de referência: Centro Municipal de Saúde Newton Alves Cardozo - Av. Maestro Paulo e Silva, 505