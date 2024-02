Rapaz foi preso na casa da namorada em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio - Divulgação

Publicado 07/02/2024 09:31 | Atualizado 07/02/2024 10:18

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (7), suspeito de ameaçar e estuprar a ex-companheira em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em uma das ocasiões, Iago de Oliveira Neto enviou um vídeo sufocando o filho de dois anos do ex-casal com um travesseiro. Segundo a polícia, o criminoso não aceitava o fim do namoro.

A vítima procurou a delegacia no último sábado (3) relatando que Iago invadiu uma de suas redes sociais e mandou para vários contatos um vídeo em que aparece a estuprando na frente do filho. A jovem disse, ainda, que recebeu diversas mensagens em modo temporário onde o criminoso ameaçava esganar e matar o filho do ex-casal. No dia seguinte, a polícia foi até o endereço da mãe de Iago, mas não o encontrou.

Em uma das mensagens enviadas à vítima, Iago diz que não vai preso porque prefere matar o filho e tirar a própria vida. "Tu vai ver que eu vou cumprir o que eu tô falando, vou acabar com isso, mas não vou preso não. Prefiro tirar a minha vida e a dele do que ficar vivo para carregar essa culpa. Você tá esperando o pior acontecer e você vai ver que vai acontecer", escreveu.

"Ele estuprou ela na frente do filho, entrou no Facebook dela e mandou o vídeo. Ele é muito agressivo e perigoso. Causa espanto o que ele faz com o filho, o tempo todo dizendo que vai tirar a vida dele e a do filho, ele usa o filho como arma. E tem mais coisa, mas ele colocava aquela mensagem temporária, dizia também que ia esganar a criança", explicou a delegada Mônica Areal, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.

Eles ficaram juntos por três anos e a relação teve fim há um mês. A mulher relatou que é vítima de agressões físicas e psicológicas desde outubro do ano passado. Segundo a jovem, Iago é usuário de drogas e alcóolatra.

A Polícia Civil informou que o rapaz já havia sido preso e possui uma extensa ficha criminal, com passagens por tráfico de drogas, roubo, ameaça e receptação. Iago foi localizado na casa da namorada, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. O criminoso vai responder por estupro, ameaça, violência psicológica e divulgação de cena de estupro.