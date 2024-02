O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h - Reprodução COR-Rio

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6hReprodução COR-Rio

Publicado 11/02/2024 09:33 | Atualizado 11/02/2024 12:29

Rio - Um carro e uma moto colidiram na Avenida Niemeyer, altura do Hotel Vip's, sentido São Conrado, na manhã deste domingo (11). O acidente deixou dois feridos, Rodrigo Lima, de 27 anos, e Manoel Neto, de 18.



O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Miguel Couto. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o estado de saúde de Rodrigo Lima é estável mas disse que Manoel Neto não chegou a dar entrada no hospital.