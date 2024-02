O menino está no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio - Divulgação / Prefeitura do Rio

O menino está no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, Zona Norte do RioDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 11/02/2024 10:08 | Atualizado 11/02/2024 10:22

Rio – O recém-nascido encontrado em uma caçamba de lixo na tarde deste sábado (10) está com o estado de saúde estável. O menino recebeu atendimento no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

Policiais do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados por pedestres que encontraram o bebê dentro da caçamba de lixo no Rio Comprido, na Zona Central. Ele ainda estava com o cordão umbilical e a placenta. Em seguida, a PM publicou um vídeo que mostra os militares chegando com o recém-nascido no hospital para o atendimento de emergência.

Nas imagens, um dos policiais afirma que a criança foi encontrada por um morador em situação de rua. O caso foi registrado na 6ª DP (Cidade Nova).

Em publicação nas redes sociais, os agentes envolvidos no resgate voltaram à maternidade, a convite da equipe que cuidou do recém-nascido.