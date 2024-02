Lucas morreu após reagir a um assalto no Recreio - Divulgação

Lucas morreu após reagir a um assalto no RecreioDivulgação

Publicado 16/02/2024 07:20

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (16), um cartaz pedindo informações que levem à identificação e prisão do assaltante envolvido na morte do estudante de odontologia Lucas Carneiro Monteiro Meireles , de 27 anos, baleado durante um assalto, na madrugada da última terça-feira (13), na Rua Joaquim da Silveira, perto do Parque Chico Mendes, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste.

A ação foi registrada por uma câmera de segurança de um dos prédios da região. Na ocasião, Lucas estava acompanhado da namorada, Flávia dos Santos, 26 anos. Nas imagens, é possível ver o momento em que o estudante e o assaltante, que estava de bicicleta, entram em luta corporal.

Em seguida, o criminoso consegue se desvencilhar e atira primeiro contra Flávia. Depois, ainda no chão, ele faz mais três tiros à queima-roupa, que atingem Lucas, e foge em seguida, com o celular das vítimas, enquanto a namorada de Lucas gritava desesperada pedindo por socorro.

Ela levou tiros nas duas pernas, foi medicada e liberada. Já Lucas foi baleado na cabeça, no tórax e na perna. Ele não resistiu e morreu no hospital. O sepultamento ocorreu na última quarta-feira (14), no Cemitério do Corte Oito, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O caso foi registrado inicialmente na 42ª DP (Recreio), e depois seguiu para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), sendo registrado como crime de Latrocínio (roubo seguido de morte). Agentes da especializada fizeram perícia no local e buscam testemunhas que possam identificar o criminoso.

Quem tiver informações sobre a identificação e localização do criminoso, pode informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177 (para quem estiver fora da capital)

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.