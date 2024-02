Fim de semana será de tempo estável no Rio - Cleber Mendes / Agência O Dia

Fim de semana será de tempo estável no RioCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 16/02/2024 07:55 | Atualizado 16/02/2024 08:04

Rio - Após dias de instabilidade, o Rio deve ter um fim de semana de temperaturas estáveis, céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva. De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta sexta-feira (16), o céu amanheceu nublado, com previsão de chuva fraca apenas durante a manhã. A mínima esperada é de 21°C e máxima de 27°C, devido ao posicionamento de um sistema de alta pressão sobre o oceano.

Neste sábado (17), vai dar praia. Haverá redução de nebulosidade sobre a cidade do Rio e não há previsão de chuva. O céu ficará claro a parcialmente nublado, com ventos fracos e os termômetros marcarão a máxima de 30º C e mínima de 18º C.

Já no domingo (18), a previsão é de céu parcialmente nublado, com máxima de 29°C e mínima de 19°C. O tempo deve ficar instável com chance de pancadas isoladas de chuva moderada a forte apenas no período da noite.

forte chuva provocou alagamento em diversos pontos da Baixada Fluminense e das zonas Norte e Oeste do Rio. O Sistema de Alerta de Cheias do Inea informou que Nova Iguaçu e Belford Roxo estavam em estado de alerta devido à intensificação da chuva. Em São João de Meriti, o Inea informou que houve subida do nível Rio Pavuna acima do normal às 17h09 no centro da cidade. Nesta quinta-feira (15), umaem diversos pontos da Baixada Fluminense e das zonas Norte e Oeste do Rio. O Sistema de Alerta de Cheias do Inea informou que Nova Iguaçu e Belford Roxo estavam em estado de alerta devido à intensificação da chuva. Em São João de Meriti, o Inea informou que houve subida do nível Rio Pavuna acima do normal às 17h09 no centro da cidade.

Previsão para a próxima semana

Na segunda-feira (19) e na terça (20), o panorama não é diferente. A previsão é de céu nublado e pancadas de chuva isoladas no período da tarde e noite. Os ventos estarão moderados e a temperatura máxima é de 29°C.

Alerta de Ciclone

Sul Fluminense e Região Metropolitana do Rio podem sofrer consequências graves devido a força dos ventos e volume de 200mm de chuva. As Defesas Civis de diversas cidades da região e do litoral norte de São Paulo estão sendo alertadas para o risco de um ciclone extratropical que pode causar chuvas intensas, com mais de 100 mm (uma coluna de água com um metro de altura) por dia e ventos de mais de 100 km/h. O alerta é do Instituto nacional de Meteorologia (Inmet).



O ciclone está se formando na altura de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, e deve descer, atingindo 44 municípios nas regiões Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista e Metropolitana do Rio de Janeiro. O risco é de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.