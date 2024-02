O acidente aconteceu entre uma van e um caminhão na altura de Caxias - Rede Social

O acidente aconteceu entre uma van e um caminhão na altura de Caxias

Publicado 20/02/2024 06:35 | Atualizado 20/02/2024 09:40

Rio - Uma colisão entre uma van e um ônibus na Rodovia Rio-Magé, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, deixou 14 pessoas feridas durante a noite desta segunda-feira (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na altura do km 147, por volta das 22h. Das vítimas, cinco foram socorridas em estado grave.

Na ação, equipes da concessionária que administra a via, e do Corpo de Bombeiros encaminharam os feridos para os hospitais Adão Pereira Nunes, Getúlio Vargas, Belford Roxo e UPA de Piabetá.

Dentre as vítimas, os Bombeiros socorreram e encaminharam Jaqueline Farias, de 35 anos, e Wallace Silva, 31, para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Segundo a direção da unidade, o homem já recebeu alta e a mulher tem quadro de saúde estável. Já Anderson Pinto, 31, Moisés Oliveira, 35, e Trajano Silva, 43, foram levados para o Hospital de Belford Roxo, na Baixada.

Segundo a Prefeitura de Duque de Caxias, outros quatro homens deram entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Dentre eles, Marlon Santos, 34 anos, que chegou a unidade com cefaleia e dor em membros inferiores, mas após avaliação e exames, recebeu alta.

Enquanto os outros três seguem internados com quadro de saúde estável, são eles: Lucas de Brito Fernandes, 25, avaliado com dor em hemitórax esquerdo e face, Luiz Fernando Senaz Monteiro, 36, com dor torácica, ferimentos em face e boca, e Vinícius Elias de Azevedo, 32 anos, com dor em membros inferiores.

Já a Prefeitura de Magé informou que as vítimas levadas para a UPA de Piabetá já receberam altas. Luana Cristina Da Silva Correa, Douglas Daniel Ferreira Peclat e Robson Justo de Oliveira passaram por raio-x, que não constatou alteração. Enquanto Jorge de Abreu Ferreira precisou colocar gesso tipo luva, incluindo o polegar, sendo liberado após avaliação.



Segundo testemunhas, a van saiu de Piabetá, em Magé, para a Central do Brasil. A pista sentido Rio chegou a ficar interditada parcialmente, sendo liberada às 0h. O caso foi encaminhado para a 60ªDP (Campos Elíseos).

Outro acidente

Na última sexta-feira (16) , um acidente entre um ônibus e uma van deixou duas pessoas mortas e pelo menos quatro pessoas feridas, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

Em imagens divulgadas nas redes sociais, duas vans aparecem emparelhadas próximo à uma esquina, enquanto o ônibus se aproxima pela rua transversal, quando no cruzamento, uma das vans ose chocam de frente com o coletivo. No acidente, uma das vítimas foi arremessada para fora da veículo.