Polos de Dengue funcionam de segunda à sábado, das 7h às 19h. Imagem de Arquivo - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Polos de Dengue funcionam de segunda à sábado, das 7h às 19h. Imagem de ArquivoReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 10:38

Rio - A Ilha do Governador, na Zona Norte, recebeu o 11° Polo de Dengue da cidade nesta terça-feira (20). O espaço, inaugurado dentro do Hospital Municipal Paulino Werneck, vai funcionar no mesmo esquema das outras unidades, de segunda a sábado, das 7h às 19h.



Os polos de atendimento para pacientes com sintomas e suspeita de dengue foram estruturados para auxiliar no combate à epidemia e tem capacidade para diagnóstico e tratamento da doença, contando com pontos para hidratação venosa ou oral.



Inicialmente, a prefeitura anunciou que abriria 10 espaços. O primeiro foi inaugurado no dia 5 de fevereiro, no Hospital Raphael de Paula Souza, em Curicica, na Zona Oeste. Em seguida, Campo Grande, Santa Cruz, Del Castilho, Bangu, Madureira, Complexo do Alemão, Tijuca, Botafogo e Benfica receberam os outros pontos de atendimento.



Confira os endereços:



Bangu: Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho

Avenida Ribeiro Dantas, 571



Benfica: Super Centro Carioca de Saúde

Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 545



Botafogo: Super Centro Carioca de Vacinação

Rua General Severiano, 91



Campo Grande: CMS Belizário Penna

Rua Franklin, 29



Complexo do Alemão: Clínica da Família Zilda Arns

Estrada de Itararé, 951



Curicica: Hospital Municipal Raphael De Paula Souza

Estrada de Curicica, 2000



Del Castilho: Policlínica Rodolpho Rocco

Estrada Adhemar Bebiano, 339



Ilha do Governador: Hospital Municipal Paulino Werneck

Estrada da Cacuia, 745



Madureira: Clínica da Família Souza Marques

Praça do Patriarca, s/n



Santa Cruz: Policlínica Lincoln de Freitas Filho

Rua Álvaro Alberto, 601



Tijuca: Policlínica Hélio Pellegrino

Rua do Matoso, 96



Rio ultrapassou casos de 2023



De acordo com o Painel Epidemiológico da prefeitura, a cidade já tem 26.043 casos de Dengue confirmados. Durante todo o ano de 2023 foram 22.794. Duas mortes também já foram confirmadas pela doença e a Secretaria de Saúde investiga outras duas.



Além dos Polos de Dengue, todas as 237 unidades de Atenção Primária da cidade também estão aptas para o atendimento de pacientes com a doença. Em 150 delas, inclusive, os centros de hidratação, montados no final do ano passado devido aos efeitos do calor, agora também são centros de assistência às pessoas com dengue.





Prevenção



O Mosquito da Dengue se prolifera em ambientes úmidos e quentes, apresentando alto potencial de crescimento durante o verão. Para evitar que a doença se espalhe, é recomendado não deixar água parada em recipientes como vasos de planta, pneus velhos, tonéis d’água, piscinas, garrafas e vasilhames, entre outros, limpar periodicamente locais como lixeiras, ralos, bebedouros de animais e outros objetos que possam acumular água, além de não despejar lixo irregularmente em terrenos baldios e outros locais inadequados.



Em caso de sintomas como dor de cabeça, atrás dos olhos, no corpo e nas articulações, febre alta, mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo é deve-se procurar atendimento médico o mais rápido possível.



Vale lembrar que pacientes com Dengue não devem tomar diversos medicamentos que podem aumentar os riscos de hemorragia como ibuprofeno, aspirina, AAS e anti-inflamatórios. Em caso de suspeita da doença, a recomendação é procurar atendimento médico.