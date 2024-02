Polícia Militar volta a realizar operações na Zona Oeste. Foto de arquivo. - Pedro Ivo / Agência O Dia

Polícia Militar volta a realizar operações na Zona Oeste. Foto de arquivo.Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 22/02/2024 10:08 | Atualizado 22/02/2024 13:33

Rio - Comunidades da Zona Oeste da capital amanheceram mais uma vez sob a tensão de novos conflitos armados. Em meio às disputas por territórios entre traficantes e milicianos, agentes da Polícia Militar realizam operações na Cidade de Deus (CDD), na Muzema e na Vila Kennedy.



Na comunidade da Muzema, no Itanhangá, a cerca de 12 km da CDD, um PM foi atingido por um tiro de raspão, no ombro. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde foi atendido e liberado. Até o momento foram apreendidos pistola, carregadores de fuzil, munição, rádios transmissores e artefato explosivo.



Já na Cidade de Deus, que tem servido com base para traficantes do Comando Vermelho (CV) em meio aos confrontos com bandidos rivais, dois homens foram presos e duas pistolas, além de uma bolsa com drogas e dois rádios transmissores, apreendidas. Um dos detidos, conhecido como ‘gemada’, é acusado de gerenciar o tráfico de drogas na região do "13". O outro homem ainda não teve a identidade revelada.



De acordo com a corporação, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) trabalham na ação que tem como objetivo reprimir a expansão territorial da organização criminosa que atua na comunidade. As ocorrências serão encaminhadas à 32ª DP (Taquara).

Ainda na Zona Oeste, a Vila Kennedy também é alvo de uma operação do 14° BPM (Bangu) para reprimir a movimentação de criminosos, coibir as práticas de roubos e retirar barricadas dos acessos à comunidade. Durante a ação, os agentes suspeitaram de um motociclista e ao realizar a abordagem constataram que se tratava de um homem que já tinha um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido em uma moto roubada.



A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP.



Na mesma operação os agentes também apreenderam uma espingarda e uma vestimenta camuflada, em uma área de mata que serve de rota para ligar traficantes às Comunidades do Catiri e Vila Kennedy.

Nesta quarta-feira (21), uma outra operação da Polícia Militar na Vila Kennedy, na Zona Oeste, terminou com três pessoas feridas e duas pistolas apreendidas. De acordo com a Polícia Militar, a ação, que também foi realizada por equipes do 14º BPM (Bangu), teve como objetivo ampliar o combate ao roubo de carros na região que financia as guerras por território.



Zona Norte



Em outro ponto da cidade, no Morro do Borel, na Zona Norte, a PM trocou tiros com suspeitos nesta manhã, durante uma ação da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do Borel com o apoio de agentes do Grupamento de Intervenções Táticas.



Segundo a corporação, após um breve confronto, os suspeitos fugiram acessando a área de mata e não houve registro de feridos na troca de tiros. Ainda de acordo com a polícia, agentes do 6° BPM (Tijuca) reforçam o policiamento nas principais vias de acesso à comunidade.



Até o momento não há registro de feridos, prisões ou apreensões na ação.