Portal www.rj.gov.br agora conta com intérprete virtual de Libras - Divulgação

Portal www.rj.gov.br agora conta com intérprete virtual de LibrasDivulgação

Publicado 23/02/2024 12:21

O Governo do Rio, por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital e do Proderj, deu mais um passo com foco na acessibilidade do cidadão fluminense. O portal www.rj.gov.br agora conta com um intérprete virtual para a Língua Brasileira de Sinais (Libras). O novo recurso, implementado pelo programa RJ Digital, permite a tradução de todo conteúdo do canal, sejam textos, áudios ou vídeos.

Para acioná-lo, o usuário deve clicar sobre o ícone das mãos na margem direita da página, selecionar o texto que deseja traduzir, clicar sobre a seleção e aguardar a tradução, que será feita por uma animação.

"Nosso objetivo é um estado 100% digital, sempre caminhando lado a lado com a acessibilidade. A transformação digital é para todos e ter um portal totalmente traduzido para Libras é motivo de orgulho. O canal, que hoje disponibiliza mais de 2 mil serviços estaduais ao cidadão fluminense, deu um passo fundamental para proporcionar igualdade de acesso à informação", destaca o secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias.

No novo recurso do portal, disponibilizado pelo Governo Federal e pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o usuário decide qual conteúdo deseja traduzir para Libras e acompanha essa tradução, em tempo real, por meio de uma animação de forma fácil e objetiva.