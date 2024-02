Com o detido foram encontrados simulacro de pistola, celulares e relógio - Reprodução / PM

Rio - Um homem foi preso nesta quinta-feira (22) após realizar roubos na Avenida das Américas, no Recreio, Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, agentes do 31°BPM (Recreio dos Bandeirantes) realizaram um cerco e detiveram o suspeito, após serem informados dos assaltos da via.



Além da prisão, um simulacro de pistola, dois celulares e um relógio foram apreendidos. O caso foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca).