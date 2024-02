Ação acontecerá na comunidade Vila Pinheiros, na Maré - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 23/02/2024 13:04

Rio - A comunidade Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, vai receber um mutirão com diversas ações gratuitas de cidadania, neste sábado (24).

Entre 9h e 14h, o "Favela com Dignidade", promovido pela prefeitura, vai oferecer serviços como inscrição no programa Minha Casa, Minha Vida, vacinação, teste de sífilis, isenção para 2ª via de documentos, agendamento para o Cadastro Único, vacinação antirrábica de cães e gatos, aulas de dança e muitos outros.



"O Favela com Dignidade garante e facilita o acesso da população aos principais serviços prestados pela prefeitura para melhorar as condições de vida nas favelas e comunidades", afirma o secretário de Ação Comunitária, Ricardo Abrão.



Estarão presentes representantes das seguintes Secretarias Municipais: Ação Comunitária, Saúde, Assistência Social, Proteção e Defesa dos Animais, Esporte e Lazer, além do Instituto Pereira Passos. O Fundação Leão XIII e o Detran.RJ, pelo governo do Estado, tambem estarão presentes.

A ação vai acontecer no Ciep Ministro Gustavo Capanema. O endereço é Via A1, s/n.º