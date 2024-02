José Luiz Antunes Júnior foi preso sob suspeita de ser o homem de capacete que atira contra rolezeiros - Foto: Reprodução

Publicado 23/02/2024 14:21 | Atualizado 23/02/2024 17:56

Rio - José Luiz Antunes Júnior, filho do ex-prefeito de Rio Bonito, José Antunes, mais conhecido como 'Mandiocão', foi preso pela Polícia Civil, na manhã desta sexta-feira (23), por suspeita de atirar contra motociclistas durante o "rolezinho de Natal", que aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro do ano passado, perto da rodoviária da cidade, no Centro de Rio Bonito, Região Metropolitana do Rio.



Um vídeo feito por um dos "rolezeiros" mostra o momento em que um homem de capacete, com a moto parada, efetua os disparos (veja acima) na direção do grupo que passava de moto na Praça Astério Alves de Mendonça. Algumas motocicletas estavam com pessoas na garupa e se feriram, mas ninguém registrou queixa. O delegado titular de Rio Bonito, Renato Mascarenhas Perez, comentou sobre as investigações



"A investigação se iniciou no natal do ano passado, por conta de um evento chamado "rolezinho", que ocorreu na madrugada do dia 25 e perturbou muitas pessoas. Nesse evento, ocorreram vários disparos de arma de fogo contra os autores do rolezinho. Inicialmente, começamos a investigação contra o autor dos disparos, porque um erro não justifica o outro. Inclusive, a reação foi completamente desproporcional. Buscamos vítimas e testemunhas. Com isso, apuramos a autoria do evento, conseguimos fechar a investigação e representar junto ao Ministério Público e Judiciário a prisão desse autor", contou.



Além da prisão, agentes da 119ª DP (Rio Bonito) cumpriram mandados de busca e apreensão em três endereços ligados a José Luiz. Os agentes apreenderam uma espingarda calibre 12, um revólver e diversas munições calibre 380, que teriam sido utilizados no crime. Uma camiseta, que supostamente foi usada no dia do delito, também foi apreendida.

Ainda segundo o delegado, o suspeito não possui porte ou posse de arma de fogo e tem antecedente criminal de difamação e injúria no âmbito da Lei Maria da Penha. O DIA não conseguiu contato com a defesa do suspeito, mas o espaço segue aberto para eventuais pronunciamentos.