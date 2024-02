Local onde a criança de 2 anos morreu após ficar soterrada em Japeri, na Baixada Fluminense - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

DIA. Rio - O menino de 2 anos, que morreu durante um desabamento por causa das fortes chuvas, em Japeri, na Baixada Fluminense, será enterrado neste sábado (24), às 15h, no Cemitério de Engenheiro Pedreira, no mesmo município. A despedida era esperada para acontecer ainda na tarde desta sexta-feira (22), no entanto, a família optou por adiar para que amigos e familiares que moram mais distante possam chegar a tempo. "Ele era muito querido, então preferimos adiar para tentar arrumar um ônibus", disse Mayar, tia da criança, ao

O menino morreu soterrado dentro da casa de um parente, na noite de quarta-feira (21), no Engenheiro Pedreira. Ele tinha uma irmã gêmea, que conseguiu sobreviver à tragédia junto com o pai e a mãe. Em entrevista, o avô da criança, José Carlos Amorim, criticou a demora no socorro : "Foram várias horas debaixo dos escombros, respirando gás. Se tivesse um suporte melhor, talvez ele estaria vivo".

Segundo o familiar, o clique do botijão soltou e formou uma nuvem de fumaça em torno da casa, prejudicando a respiração do menino C. J. V. C, que foi retirado do local com a ajuda de vizinhos. Ele alega ainda que espera pela Defesa Civil do município ocasionou a morte do neto. "Ligamos para eles, que chegaram 1h30 depois, isso foi 22h/22h30, quando conseguimos resgatar era por volta de 1h. O clique do gás arrebentou e isso aqui ficou uma névoa de gás, essa criança respirou muito gás ali embaixo. Nós pedimos uma máquina, a comunidade está em obra, e não tinha uma ali, foi desgastante", disse.

Imagens que circulam nas redes sociais registraram o desespero de vizinhos tentando socorrer a vítima, que ficou soterrada. Veja o vídeo abaixo:

Além da criança de 2 anos, uma outra mulher, identificada como Ana Caroline Sodré, de 24 anos , morreu em um desabamento no Chacrinha, também em Japeri. A mulher deixou cinco filhos e foi enterrada na quinta-feira (22).

Na tarde desta sexta-feira (23), o corpo de Felipe Machado, morto em um desabamento em Nova Iguaçu, também na Baixada, foi sepultado no Cemitério de Nova Iguaçu. Ao todo, oito pessoas morreram e uma criança de 6 anos está desaparecida.

Japeri decreta estado de calamidade pública

A cidade de Japeri, na Baixada Fluminense, entrou em estado de calamidade pública na tarde desta quinta-feira (22) devido ao temporal que atingiu o município e causou, até o momento, a morte de duas pessoas, incluindo um menino de 2 anos. De acordo com o Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), a região segue com alto risco de deslizamentos e inundações.