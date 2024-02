Ação envolve o cadastro dos pets e orientações para os donos sobre o preparo - Freepik

Publicado 23/02/2024 16:07 | Atualizado 23/02/2024 16:57

Rio - A Subprefeitura de Jacarepaguá leva neste sábado (24), a partir das 9h, o castramóvel Quatro Patas à Praça McGregor (conhecida como Praça da Rua Araguaia), na Freguesia, para atender cães e gatos, de 9h às 13h. Será realizado apenas o cadastramento das cirurgias e orientações para os tutores sobre o preparo necessário.



Os procedimentos cirúrgicos serão realizados entre os dias 26 e 29 de fevereiro, das 9h às 17h, no mesmo local. Os animais esterilizados também receberão microchips de identificação, um dispositivo minúsculo colocado sob a pele do animal com todos os dados que identificam o tutor e o endereço.



"Esse trabalho é fundamental. Castração é um gesto de amor e contribui para o controle populacional de cães e gatos, evitando, assim, o abandono e a disseminação de doenças. A microchipagem também ajuda na localização do tutor, caso o animal fuja ou se perca", disse a subprefeita de Jacarepaguá, Marli Peçanha.

