Trabalha Rio leva inúmeros serviços para a Ilha do Governador - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 23/02/2024 15:44 | Atualizado 23/02/2024 15:50

Rio - A Secretaria de Trabalho e Renda do Rio leva neste sábado (24), das 10h às 15h, o programa Trabalha Rio à Ilha do Governador, na Praia da Olaria, no Cocotá. Os trabalhadores poderão cadastrar currículo para concorrer a uma vaga de emprego, além de se inscrever em cursos de capacitação profissional do Rio+Cursos. Outros serviços também serão oferecidos na Paróquia São Sebastião. A ação conta com a participação do INSS, Procon Carioca e OAB.



Para se registrar no programa, é preciso levar cópia dos documentos pessoais, além dos comprovantes de compra, como boletos e notas fiscais. Todas as ações são gratuitas e os trabalhadores interessados devem levar currículo e documento oficial com foto.

No local, uma equipe do INSS vai estar à disposição para tirar dúvidas sobre aposentadorias, pensões e auxílios previdenciários. A OAB-RJ também estará presente, com advogados oferecendo consultoria jurídica durante toda a ação. Já o Procon Carioca vai esclarecer temas relacionados ao direito do consumidor e registrar reclamações referentes a empresas ou serviços contratados.

O secretário Everton Gomes durante Trabalha Rio realizado na Ilha do Governador Roberto Moreyra/SMTE

"A Ilha do Governador, com seus mais de 200 mil habitantes, tem uma economia diversificada e um povo trabalhador. Queremos promover o encontro entre o empregador e o carioca em busca de entrada ou de reinserção no mercado de trabalho. Só no Aeroporto Internacional do Galeão é possível gerar 14 mil empregos com o reaquecimento das atividades no complexo aeroportuário", disse o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.