Risco baixo de chuva deve deixar praias cheias neste fim de semana - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 23/02/2024 15:18

Rio - Depois de uma semana de clima instável, o fim de semana na cidade será de calor, céu parcialmente nublado e sem nenhuma previsão de chuva. As informações fazem parte da previsão divulgada pelo Sistema Alerta Rio.



Segundo o portal da Prefeitura do Rio, a máxima prevista para a capital nos próximos dois dias é de até 37°C, com expectativa de sensação térmica elevada, como já acontece nesta sexta-feira (23).



A melhora na condição do clima deve ser resultado de uma redução das áreas de instabilidade que atuam deixando o clima instável nos últimos dias.



No sábado, a máxima será de 37°C e mínima de 22°C, com céu variando entre parcialmente nublado e nublado e zero probabilidade de chuva. No domingo (25), a máxima cairá para 36°C e a mínima para 21°C. As condições serão iguais.

Início da semana

A segunda-feira (26) mantém a previsão de tempo estável, com temperaturas em ligeira elevação, céu aberto e parcialmente nublado. A máxima esperada é de 37°C e a mínima de 21°C.