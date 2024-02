Entorno da Rodoviária do Rio terá interdições - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 24/02/2024 08:02

Rio - A partir de segunda-feira (26), a via de ligação da Avenida Francisco Bicalho à Avenida Rodrigues Alves, em frente ao setor de embarque da Rodoviária do Rio (plataforma externa), no Santo Cristo, será interditada ao tráfego de veículos pela CET-Rio para obras de reurbanização. De acordo com a prefeitura, o serviço deve ocorrer até 8 de março.

Próximo dali, na Rua Equador, a pista auxiliar onde ficam as baias de estacionamento de táxis, no trecho entre o acesso ao edifício garagem da Rodoviária e a saída de ônibus do terminal, também passará por interdições até 19 de maio, devido a obras de reurbanização da Secretaria Municipal de Conservação.

Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal vão monitorar o trânsito na região.