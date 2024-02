Com o casal de suspeitos foi apreendido uma réplica de pistola - Divulgação

Com o casal de suspeitos foi apreendido uma réplica de pistolaDivulgação

Publicado 26/02/2024 06:46 | Atualizado 26/02/2024 13:29

Rio - Um casal foi detido enquanto roubavam um motorista de aplicativo, na noite de domingo (25). A vítima foi abordada em Coelho Neto, na Zona Norte, e conseguiu pedir ajuda ao passar por uma viatura da PM, que prendeu em flagrante um homem e apreendeu uma adolescente.

De acordo com o depoimento da vítima à Polícia Civil, o caso aconteceu por volta das 22h, quando um homem identificado como Felipe Teixeira Marques solicitou uma corrida saindo do Morro de São Carlos para Coelho Neto.

Ao chegar no local de destino, na Rua Senador Mozart, em Coelho Neto, uma adolescente apareceu e embarcou no veículo, onde já estava Felipe, pedindo para que o motorista seguisse dirigindo poucos metros mais a frente onde ela iria buscar o dinheiro da corrida.



Porém, logo após o embarque da adolescente, os dois anunciaram o assalto utilizando uma réplica de pistola. No entanto, a vítima ao passar por uma viatura do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) pediu socorro narrando que estava sendo assaltada.

Neste momento, os policiais militares realizaram a abordagem e prenderam os dois em flagrante. Segundo a PM, a prisão aconteceu na Avenida Brasil, na altura do Morro do Chaves, em Barros Filho, na Zona Norte. A arma falsa usada no crime foi apreendida.



A ocorrência foi encaminhada à 27ª DP (Vicente de Carvalho).