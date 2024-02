Campanha de vacinação prioriza crianças de 10 e 11 anos - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Campanha de vacinação prioriza crianças de 10 e 11 anosReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/02/2024 12:58 | Atualizado 26/02/2024 13:06

Rio - Após Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Seropédica terem dado início à vacinação contra a dengue, outras seis cidades da Baixada Fluminense começaram a aplicação, nesta segunda-feira (26). A campanha prioriza crianças de 10 e 11 anos, mas pretende chegar na faixa dos 14 de forma gradual. Até o momento, o estado do Rio tem seis mortes confirmadas e 71.593 mil casos.

Em nota, a Prefeitura de Japeri disse que, na última sexta-feira (23), a imunização foi iniciada no Centro Municipal de Especialidades (Cemes), em Engenheiro Pedreira. No entanto, nesta segunda-feira, a vacina está disponibilizada em todas as Unidades Básicas de Saúde da região.