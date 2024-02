Técnicos da concessionária atuam em Copacabana desde domingo (25) - Divulgação / Light

Publicado 27/02/2024 08:44

Rio - Moradores de bairros da Zona Sul e Norte estão sofrendo com a falta de luz e água há dias. Em Copacabana, os apagões estão ocorrendo desde a manhã do último domingo (25), no entorno da praça Vereador Rocha Leão e em parte da Rua Santa Clara. Já em Vila Isabel e Quintino, o problema é no abastecimento de água. Na comunidade da Mangueira, moradores sofrem com os dois.



Na tarde desta segunda-feira (26), moradores da Mangueira realizaram um protesto por falta de luz e água. Os manifestantes estavam na Rua Visconde de Niterói, via principal de acesso à comunidade, e colocaram fogo em alguns objetos. Procurada, a Light informou que uma equipe foi até o local e o fornecimento foi restabelecido às 23h47.

Em relação à falta de água, a Águas do Rio disse que o abastecimento na Mangueira foi afetado por um vazamento na Rua Sinimbú, em São Cristóvão, e pela falta de energia elétrica na região. A concessionária explicou, ainda, que fez os reparos em São Cristóvão e trabalha neste momento na Mangueira para restabelecer o fornecimento de água em alguns pontos da comunidade.

Em Vila Isabel e Quintino, moradores também relataram falta de água há quase uma semana. "Eu sei que as bicas estão secas aqui em casa há semanas. Carros pipa passam a toda hora pelas ruas da redondeza. Todos por aqui sem água", escreveu um morador de Quintino.



Em Copacabana, a Light disse que a maior parte dos clientes teve o fornecimento restabelecido. A concessionária informou, ainda, que a interrupção foi causada por furtos de cabos, que provocou defeito em um transformador. As principais ruas afetadas foram: Rua Henrique Oswald, Rua Santa Clara, Rua Toneleiros e Rua Figueiredo de Magalhães.



Horácio Magalhães, que faz parte da Sociedade Amigos de Copacabana, relatou nas redes sociais que os apagões no bairro são frequentes. "Aqui desde domingo de manhã tá com falta de luz. A luz foi restabelecida e a noite caiu de novo, fica oscilando e inconsistente. A iluminação da rua também tá instável. A gente tá cobrando a Light pra saber o que tá acontecendo, é inadmissível ficar dias sem luz", disse em um vídeo.