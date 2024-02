Movimentação de blindados durante a megaoperação da PM na Penha e no Complexo do Alemão - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Rio - Devido a megaoperação que acontece nos complexos da Penha e do Alemão , na Zona Norte, além de outras comunidades do Rio, desde a madrugada desta terça-feira (27), 15 linhas de ônibus deixaram de circular nas regiões, impactando 130 mil usuários. Imagens registradas de dentro da garagem da Viação Lourdes, feita por colaboradores, mostram uma intensa troca de tiros. Nas ações, dois policiais militares ficaram feridos, sete criminosos foram mortos e mais quatro baleados, um homem acabou preso e dois adolescentes apreendidos.A garagem da Viação Lourdes, de onde foram feitas as imagens, fica localizada na Rua Salviano Valente, número 85, na Penha. No vídeo, é possível ver trabalhadores abaixados enquanto fazem o registro. A sequência de tiros dura mais de um minuto.

Segundo a Polícia Militar, a operação têm por objetivo prender lideranças da organização criminosa Comando Vermelho (CV) que promove a maior parte dos conflitos armados e tentativas de expansão territorial nas Regiões Norte e Oeste da Capital, na Baixada Fluminense e em algumas cidades do interior do Estado.



Em nota, o Rio Ônibus informou que com a garagem em meio ao tiroteio e diferentes operações policiais realizadas na cidade, os usuários tiveram seu direito de ir e vir comprometidos durante a manhã.



“A empresa repudia mais um episódio de violência urbana que afeta a vida de passageiros e rodoviários. A recorrência dos casos reforça o apelo para que as autoridades competentes atuem em prol de garantir a segurança da população carioca”, disse em nota.



Confira as linhas impactadas:



908 - Bonsucesso x Guadalupe (Via metrô Inhaúma)

SV 908 - Bonsucesso x Guadalupe

292 - Engenho da Rainha x Castelo (Circular)

629 - Irajá x Saens Pena

711 - Rocha Miranda x Rio Comprido

311 - Engenheiro Leal x Candelária (Via Cavalcanti)

622 - Penha x Saens Pena (Via Grajaú - circular)

679 - Grotão x Méier (Circular)

313 - Penha (Grotão) x Praça Tiradentes

721 - Vila Cruzeiro x Cascadura

621 - Penha x Saens Pena (Via Mangueira)

628 - Penha x Nova América

623 - Penha x Saens Pena (Via Túnel Noel Rosa)

312 - Olaria x Candelária (Via São Cristóvão)

625 - Olaria x Saens Pena

Clínicas e escolas afetadas



Por causa da megaoperação, a Clínica da Família (CF) Zilda Arns, no Complexo do Alemão, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta terça-feira (27).



Já a CF Aloysio Augusto Novis, na Penha, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



A Secretaria Municipal de Educação informa que, na região do Complexo da Penha, 16 escolas foram impactadas, afetando 4.894 alunos. Enquanto no Complexo do Alemão, 20 unidades escolares foram fechadas, prejudicando 7.185 alunos.