Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros no Centro do Rio - Reprodução/Redes sociais

Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros no Centro do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 27/02/2024 16:43 | Atualizado 27/02/2024 16:51

Rio - O advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, será sepultado às 14h desta quarta-feira (28), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul. O velório terá início às 11h, na Capela 2. Familiares estiveram no início da tarde desta terça-feira (27) no Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio, para reconhecer e liberar o corpo. Abalados com o crime brutal, não quiseram falar com a imprensa.



fotogaleria

Rodrigo foi morto com, ao menos, 10 tiros na Avenida Marechal Câmara , no Centro do Rio, em frente ao escritório onde era sócio fundador, e próximo ao prédio da OAB-RJ. Imagens de câmeras de segurança mostram que um carro branco se aproximou do advogado às 17h16 de segunda-feira (26). Em ação que durou cerca de 14 segundos, um homem encapuzado deixou o veículo e efetuou diversos disparos, inclusive com a vítima já caída no chão.

Veja o vídeo abaixo:

Câmera de segurança flagrou o momento em que o advogado Rodrigo Marinho Crespo foi assassinado no Centro do Rio



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/CInBHO8axv — Jornal O Dia (@jornalodia) February 27, 2024

A principal linha de investigação até o momento da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pelo caso, é de execução. Uma nova perícia foi realizada pela especializada nesta terça-feira (27) no local do crime.

Também nesta terça-feira (27), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ), Luciano Bandeira, se reuniu com o secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro, Victor César dos Santos, na sede da seccional, para acompanhar o andamento das investigações sobre a morte do advogado.

OAB-RJ, Anacrim e PUC-Rio lamentam perda

"Consternada, a Seccional expressa as mais profundas condolências aos familiares e amigos do colega e pede celeridade na apuração deste crime bárbaro", disse a OAB-RJ. O presidente da Associação Nacional da Advocacia Criminal (Anacrim), James Walker Jr, também se manifestou sobre o crime. Walker garantiu que a Anacrim estará ao lado da OAB-RJ cobrando celeridade nas investigações ao secretário de segurança pública do estado do Rio de Janeiro.

O Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) lamentou, nesta terça-feira (27), a morte do ex-aluno do curso de graduação Rodrigo Marinho. "Expressamos nossa solidariedade aos seus familiares, amigos e colegas neste difícil momento. E repudiamos este ato de extrema violência, esperando que o mesmo seja investigado pelas autoridades competentes", disse a universidade.

Quem era a vítima?