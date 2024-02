Trânsito na Zona Oeste é afetado por apagão. Foto de Arquivo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Trânsito na Zona Oeste é afetado por apagão. Foto de ArquivoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 27/02/2024 12:28

Rio - A Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na Zona Oeste, além de São Conrado, na Zona Sul, sofreram um apagão de energia elétrica nesta terça-feira (27). A falta de luz fez com que diversos semáforos ficassem sem funcionar.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que equipes da prefeitura atuaram no trânsito das principais vias da área. Segundo o COR, os sinais já foram normalizados.

A falta de energia durou cerca de uma hora. Em nota, a Light disse que " já restabeleceu totalmente o fornecimento de energia para a Barra, Jacarepaguá e São Conrado, após interrupção em trechos de ruas dos bairros.

Pelas redes sociais, internautas relataram o problema, que afetou o trânsito na região.



"Avenida das Américas congestionada, com motoristas presos nos retornos por falta de sinal", relatou uma mulher. "Barra da Tijuca: Downtown (shopping) até as torres em luz", escreveu outra.



A pasta informou que apura a causa do problema.