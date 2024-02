Drones fiscalizam pontos estratégicos da faixa destinada aos ônibus do BRT Transbrasil - Divulgação / Guarda Municipal

Drones fiscalizam pontos estratégicos da faixa destinada aos ônibus do BRT TransbrasilDivulgação / Guarda Municipal

Publicado 27/02/2024 10:32 | Atualizado 27/02/2024 10:43

Rio - A Guarda Municipal (GM) implementou, nesta segunda-feira (26), drones de monitoramento e fiscalização de trânsito em pontos estratégicos da Avenida Brasil. Segundo a GM, até o momento, 43 veículos já foram multados por circularem na faixa seletiva, destinada aos ônibus do BRT Transbrasil

As aeronaves não tripuladas são operadas por guardas habilitados, em quatro trechos da avenida, com o auxílio da fiscalização eletrônica da CET-Rio. De acordo com a GM, também foram instaladas placas na via informando sobre a nova modalidade. A ferramenta tem o objetivo de conscientizar os condutores sobre a importância de respeitar a faixa seletiva, para prevenir acidentes e priorizar a mobilidade do trânsito.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), o BRT Transbrasil está funcionando apenas entre o Terminal Intermodal Gentileza (TIG), que foi aberto no último sábado (24), e a Penha, na Zona Norte, de 12h às 14h. No entanto, os ônibus não param nas estações da Transbrasil, que só começam a funcionar dia 30 de março.

Desde sábado, os ônibus saem da Penha, fazem paradas nas estações Ibiapina, Olaria, C. de Moraes e Santa Luzia, antes de entrarem na Transbrasil, e seguem direto até o Terminal Gentileza. Quando for definitivamente inaugurado, o BRT começará a operar de Deodoro, na Zona Oeste, ao TIG, entre 10h e 15h.

A Transbrasil conectará Deodoro ao Centro do Rio, passando por 18 bairros e com previsão para transportar 250 mil pessoas por dia, até 2030. Este é o quarto corredor de BRT a ser inaugurado na cidade, ampliando o sistema de transporte de alta capacidade, que já opera com Transoeste, Transcarioca e Transolímpica.