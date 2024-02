Crianças de 11 anos já podem ser vacinadas nas 238 unidades de Atenção Primária do município do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 27/02/2024 11:31 | Atualizado 27/02/2024 12:51

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) antecipou, para esta terça-feira (27), a vacinação contra a dengue para crianças de 11 anos. O imunizante estava disponível ao grupo de 10 anos, desde a última sexta-feira (23) . Até o momento, o município do Rio confirmou duas mortes . Já o estado, tem seis óbitos e 71.593 mil casos prováveis.

A vacina está disponível em todas as 238 unidades de Atenção Primária do município, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul, que funciona todos os dias, das 8h às 22h. Já o Super Centro Carioca de Campo Grande, na Zona Oeste, localizado no Park Shopping, também funciona diariamente, de acordo com o horário do centro comercial.



Para receber a vacina, a criança deve estar acompanhada de um responsável e apresentar a carteira de identidade ou certidão de nascimento. O esquema vacinal é de duas doses, com um intervalo de três meses. Segundo a SMS, a vacinação para as demais idades terá as datas anunciadas nos próximos dias.

Este grupo entre 10 e 11 anos foi priorizado pelo Ministério da Saúde, por ser uma faixa etária que apresenta maior risco de hospitalização pela dengue.

No último dia 21, o Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou situação de epidemia . O número de casos registrados, à época, era de 20 vezes acima do esperado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Já no início de fevereiro, o prefeito Eduardo Paes determinou estado de emergência de saúde pública também por conta dos números de contaminados.

Para prevenir a proliferação do mosquito transmissor é recomendado não deixar água parada em recipientes, como vasos de planta, pneus velhos, tonéis d’água, piscinas, garrafas e vasilhames, entre outros. Além disso, é aconselhado limpar periodicamente lixeiras, ralos e objetos que possam acumular água.

Vacinação na Baixada Fluminense



Após Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Seropédica terem dado início à vacinação contra a dengue, outras sete cidades da Baixada Fluminense começaram a aplicação , entre esta segunda (26) e terça-feira (27). A campanha prioriza crianças de 10 e 11 anos, mas pretende chegar na faixa dos 14 de forma gradual.

Magé, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Itaguaí, Belford Roxo e Queimados são as cidades que começaram a aplicar no início desta semana. Na última quinta-feira (22), chegaram mais de 230 mil doses da vacina na Central Geral de Armazenamento da Secretaria Estadual de Saúde, em Niterói, na Região Metropolitana, que foram distribuídas para diversas regiões do Rio de Janeiro.

Confira os locais na Baixada:

Magé

A vacinação será realizada todos os dias na Central de Imunização, das 7h às 19h, e de segunda a sexta nas USFs, de 8h às 17h.



USF Andorinhas



USF Cachoeirinha

USF Anil



USF Ypiranga



USF Partido



USF Guarani 01



USF Guarani 02



USF Guarani 03



USF Maurimarcia



USF Pau Grande



USF Serrana 01



Itaguaí



Todos funcionam das 8h às 16h.



Clínica da Família - Ibirapitanga



EAP Chaperó - Gleba A



ESF Chaperó - Gleba B



ESF Califórnia

ESF Mangueira



ESF Vila Margarida



ESF Brisamar

ESF Coroa Grande



ESF Ilha da Madeira



ESF Mazomba



ESF Leandro



ESF Vista Alegre



ESF Engenho



ESF Odenit Maia



ESF Santa Cândida



ESF Teixeira



Vigilância em Saúde - Centro



Mesquita



Todos funcionam das 8h às 17h.



Clínica da Família Cosmorama — Avenida Baronesa de Mesquita 316, Cosmorama



Clínica da Família Dr. Jorge Campos — Rua Sergipe 746, Coréia



Clínica da Família Banco de Areia — Avenida Governador Celso Peçanha 1350, Banco de Areia



Clínica da Família França Leite — Rua Cel. França Leite 732, Chatuba



Clínica da Família Juscelino — Avenida Getúlio de Moura s/nº, Juscelino



Clínica da Família Edson Passos — Avenida Castelo Branco s/nº, Edson Passos



Clínica da Família Jacutinga — Rua Tamaru 460, Jacutinga



Centro de Vigilância em Saúde Paraná —Rua Paraná 557, Centro



UBS/ESF Vila Norma — Rua Célio de Azevedo 219, Vila Norma



ESF/ESF Maria Cristina — Rua Ermelinda 170, Rocha Sobrinho



Queimados



Todos funcionam das 8h às 16h.



Sala de vacina Ana Mascarenhas Cethid



Clínica da Família Pastor Júlio Alves Sena

Fanchem



UBS Júlio Barros

Paraíso



Clínica da Família Irlan Souza Macedo Santiago



Clínica da Família Robson Romero de Oliveira

São Jorge



Clínica da Família Pastor Rosalvo Dantas

Valdariosa



Clínica da Família José Elias Peixoto

Inconfidência



Clínica da Família Mauro Ferreira de Castro

Belmonte



Nilópolis



Todos funcionam das 9h às 16h.



Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte



Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua Marques Canário, 970



São João de Meriti



Centro de Saúde Aníbal Viriato - Funcionamento: entre 8h e 17h

Rua Pastor Joaquim Rosa, 26 - Jardim Meriti

Veja os endereços dos 10 polos inaugurados no município



Para quadros graves, os pacientes serão regulados pela Central Municipal de Regulação e transferidos para leitos nos hospitais da rede de urgência e emergência do município. O Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte, por exemplo, é unidade de concentração para a doença.



Benfica: Super Centro Carioca de Saúde

Rua General. Gustavo Cordeiro de Farias, 545



Tijuca: Policlínica Hélio Pellegrino

Rua do Matoso, 96



Complexo do Alemão: Clínica da Família Zilda Arns - Estr. de Itararé, 951



Madureira: Clínica da Família Souza Marques

Praça do Patriarca, s/n



Del Castilho: Policlínica Rodolpho Rocco

Estrada Adhemar Bebiano, 339



Curicica: Hospital Municipal Raphael De Paula Souza

Estrada de Curicica, 2000



Campo Grande: CMS Belizário Penna

Rua Franklin, 29



Santa Cruz: Policlínica Lincoln de Freitas Filho

Rua Álvaro Alberto, 601



Bangu: Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho

Avenida Ribeiro Dantas, 571



Botafogo: Super Centro Carioca de Vacinação

Rua General Severiano, 91