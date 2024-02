Atendimento para cadastro de biometria acontece no saguão principal da Central do Brasil - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 27/02/2024 13:21

Rio - A estação Central do Brasil receberá até quinta-feira (29), das 11h às 17h, uma ação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para cadastro biométrico de eleitores. Nesta terça-feira (27), seis guichês foram disponibilizados para atendimento no saguão principal do terminal, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.

Para realizar o cadastro da biometria, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência na hora do atendimento. Os eleitores também podem fazer o procedimento em qualquer uma das 165 zonas eleitorais ou nas 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs), que funcionam de segunda a sexta-feira, das 11h às 17h. Para verificar a lista com os postos de atendimento, basta acessar o site do TRE.

Esta é a quinta ação da campanha "Vem Pra Biometria" , que busca facilitar a oferta do serviço de cadastramento biométrico. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, cerca de 4,3 milhões de eleitores ainda não tiveram a biometria cadastrada.