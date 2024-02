Herbert Vinicius Miranda dos Santos, conhecido como "Jump Freestyle" - Reprodução

Publicado 28/02/2024 15:52

Rio – O rapper Herbert Vinicius Miranda dos Santos, conhecido como 'Jump Freestyle', usou as redes sociais para fazer uma denúncia sobre o descaso do sistema público de saúde no tratamento da sua mãe, Flávia Miranda, diabética e hipertensa. Em vídeo publicado nesta terça-feira (27), ele contesta o atendimento prestado à família nas unidades hospitalares.

"Já são meses que surgiram feridas na perna dela e são meses que a gente roda hospitais, clínicas, postos de saúde e ela continua sendo negligenciada. Nós vamos de médico em médico, cada um dá uma orientação diferente, cada um joga para outro médico diferente, passa remédio diferente, e sabe qual é o resultado disso? A ferida aumentando, aprofundando e a gente vendo a minha mãe sofrer", afirma Herbert.

"Nessas idas, quando acabam de enfiar tanto remédio nela, dizem que 'a gente não tem mais nada para fazer', 'não pode segurar ela aqui', e aí levamos ela embora. Aí, a gente chega em casa e ela começa a gritar e chorar de dor de novo, porque 15 minutos depois de aplicar morfina, ela começa a chorar de novo. A gente tá vendo o pé da minha mãe ficando preto, a ferida só aumentando. Será que a gente vai ter que esperar chegar ao ponto da minha mãe ter que amputar o pé dela?", protesta o rapper.

Após a repercussão do vídeo, Flávia postou stories na conta do filho nesta quarta-feira (28) e agradeceu pelas pessoas que divulgaram a publicação e garantiu que isso está ajudando: "Por conta do meu sofrimento, estou há dias e dias passando mal, porque isso só vai piorando e a cada dia, tenho que ir duas, três vezes ao hospital, a ponto de tomar morfina e já não fazer mais efeito. Depois deste vídeo, estou agradecendo a todos os que estão colaborando, divulgando o vídeo. Tá surtindo efeito", disse.

Procuradas, as secretarias Municipal e Estadual de Saúde não se manifestaram a respeito da situação.