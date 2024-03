Agentes prenderam o homem perto da estação do BRT Ilha Pura - Reprodução / Google

Publicado 02/03/2024 10:30 | Atualizado 02/03/2024 12:28

Rio - Agentes do 31° BPM (Recreio) prenderam, nesta sexta-feira (1°), um suspeito de diversos roubos no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos com o homem, que não teve a identidade revelada, uma réplica de pistola, um celular e uma motocicleta.

Durante um patrulhamento na Avenida Salvador Allende, próximo à estação do BRT Ilha Pura, a equipe fez um cerco e abordou o suspeito, que estava em uma moto. Ele não resistiu à prisão e foi levado para a delegacia da região, onde ficará à disposição da Justiça.