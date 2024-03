Frascos de loló foram apreendidos - Divulgação / PMERJ

Publicado 03/03/2024 10:44 | Atualizado 03/03/2024 13:11

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) prenderam, na noite deste sábado (2), um homem com 100 frascos de loló e R$ 1,3 mil em dinheiro na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária. O nome do preso e o destino dele não foram divulgados.

Inicialmente, o bandido e o material foram encaminhados à 4ª DP (Praça da República) e, posteriormente, conduzidos à 5ª DP (Mem de Sá). Essa foi a sexta prisão na Rodoviária do Rio em menos de oito meses.