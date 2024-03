O clube entrará com a faixa pelo Campeonato Carioca, no estádio São Januário - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-RJ), em parceria com o Vasco da Gama, vai promover uma ação de combate à dengue durante a partida deste domingo (3) do clube contra a Portuguesa. No jogo, o time entrará em campo, pelo Campeonato Carioca, no estádio São Januário, com uma camisa especial, com a faixa do Rio Sem Dengue.

De acordo com a SMS, a parceria tem como objetivo dar visibilidade às ações desenvolvidas pela secretaria e promover a adesão popular às medidas de combate ao mosquito transmissor da doença.

Em meio à epidemia de dengue, que acometeu mais de 82 mil pessoas no Rio de Janeiro em 2024, é altamente recomendado evitar água parada em casa em recipientes como vasos de planta, pneus velhos, piscinas, garrafas, entre outros; limpar locais como lixeiras, ralos, bebedouros de animais e outros objetos que possam acumular água; não despejar lixo irregularmente em terrenos baldios e outros locais inadequados.

Em caso de sintomas como dor de cabeça, atrás dos olhos, no corpo e nas articulações; febre alta; mal-estar e manchas vermelhas pelo corpo é preciso procurar atendimento médico o mais breve possível.

Em toda a cidade são mais de 230 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde). A SMS inaugurou também outros 11 polos de atendimento exclusivo para dengue, que estão em funcionamento nos bairros de Curicica, Campo Grande, Santa Cruz, Del Castilho, Bangu, Madureira, Complexo do Alemão, Botafogo, Tijuca, Benfica e Ilha do Governador.

A secretaria ressalta que, quando necessário, a população pode fazer pedidos de vistoria ou denunciar possíveis focos do mosquito pela Central de Atendimento da Prefeitura, no telefone 1746.

Ações de prevenção e controle do transmissor

Neste último sábado (2), a SMS promoveu o dia D de ações contra a dengue , com atividades especiais de mobilização em várias regiões da cidade. Foram realizadas inspeções de vigilância ambiental para prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti e distribuição de material informativo e orientações. Além da busca por crianças de 10 e 11 anos para imunização.

Ação de conscientização no Dia D contra a dengue no Parque das Figueiras, na Lagoa, neste sábado (02). Pedro Ivo/Agência O Dia

Campanha de vacinação Até o dia 24 de fevereiro de 2024, foram visitados 1.233.488 imóveis para prevenção e controle do Aedes aegypti e 262.009 recipientes que poderiam servir de criadouros de mosquitos foram tratados ou eliminados.

A vacina contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 e 11 anos em todas as 238 unidades de Atenção Primária da cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h; e o Super Centro Carioca de Vacinação, unidade Campo Grande, localizado no ParkShoppingCampoGrande, que também funciona diariamente, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.

A campanha, orientada pelo Ministério da Saúde, prevê a imunização de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. A expectativa é vacinar todas as 354 mil crianças e adolescentes dessa faixa etária residentes da cidade do Rio, inclusive aquelas que já tiveram dengue. As exceções são gestantes, lactantes, imunossuprimidos e pessoas alérgicas aos componentes da vacina. Quem teve quadro recente de dengue deve aguardar seis meses para receber o imunizante.

Para receber a vacina, a criança ou adolescente deve estar acompanhado de um responsável e apresentar carteira de identidade ou certidão de nascimento. O esquema vacinal é de duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. A faixa etária da campanha foi selecionada pelo Ministério da Saúde por apresentar maior risco de hospitalização pela doença.