Vítimas de desabamento na Rua Barão de Ubá, na Praça da Bandeir, estavam dentro de um carro - Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 03/03/2024 14:26 | Atualizado 03/03/2024 15:32

Rio - O homem ferido no desabamento de um imóvel na Praça da Bandeira , na Zona Norte, permanece internado, neste domingo (3), no Hospital Copa D'or, em Copacabana, na Zona Sul. Marco Antônio de Paula Veraldo estava em um carro com a esposa, quando o sobrado de dois pavimentos desmoronou e atingiu o veículo deles e outros dois. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas Margareth Xavier Veraldo não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o Copa D'Or, para onde Marco Antônio foi transferido, ele apresenta quadro clinicamente estável. Um vizinho do casal informou que o homem passaria por uma cirurgia próxima ao pescoço na tarde deste domingo e que a filha deles, que estava na Alemanha, chegou a Rio de Janeiro na manhã de hoje e seguiu para a unidade de saúde para acompanhar o pai. O corpo de Margareth será sepultado na segunda-feira (4), às 11h, no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense. O velório terá início às 7h na Capela B.



O desabamento aconteceu em uma vila na Rua Barão de Ubá e, segundo vizinhos, a construção pertencia uma idosa, já falecida, que deixou alguns imóveis para os herdeiros. A edificação estava abandonada há anos e, recentemente, havia sido iniciada uma obra que removeu as paredes estruturais. A Defesa Civil Municipal informou que o desmoronamento foi provocado pelo deslocamento do telhado e a situação se agravou por conta de intervenções irregulares realizadas no imóvel. O sobrado foi interditado e o caso está em investigação na 18ª DP (Praça da Bandeira).