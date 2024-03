Dia mais quente da semana será nesta terça-feira (5), quando os termômetros podem bater os 38°C - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 05/03/2024 08:36 | Atualizado 05/03/2024 08:53

Rio - A chegada de uma frente fria, prevista para a noite esta terça-feira (5), deve virar o tempo na cidade nos próximos dias. Segundo o portal Alerta Rio, a temperatura deve cair até 10°C até sexta-feira e a chuva pode chegar a 100 mm em um intervalo de 24h.

Apesar da previsão de mudança, a terça-feira ainda será de muito calor, com máxima de 38 °C e a mínima de 20 °C. O céu deve variar entre aberto e parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As pancadas isoladas só devem ocorrer a partir das 18h.



Já nesta quarta-feira, o deslocamento da frente fria pelo oceano deixará o clima instável, com previsão de chuva ao longo de todo o dia, com intensidade variando entre fraca e forte. As pancadas serão acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 75,9 km/h.



Em alguns pontos da cidade, são esperados 6,4 mm de chuva em um intervalo de apenas 15 minutos. A temperatura deve variar de 20 °C a 32 °C.



Na quinta (7) e sexta-feira (8), a umidade trazida pela frente fria do oceano seguirá atuando no clima da cidade, deixando as temperaturas instáveis. A previsão de chuva fraca a moderada se mantém ao longo dos dias. São esperados mais de 100 mm durante 24 horas.



A temperatura máxima cairá para 28 °C e a mínima para 19 °C. O céu estará nublado e encoberto. O mesmo deve acontecer no sábado (9).