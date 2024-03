Imagens mostram o roubo de carga na Praça Seca - Reprodução

Publicado 05/03/2024 08:47 | Atualizado 05/03/2024 08:49

Rio - Um roubo de carga de cigarros provocou um intenso tiroteio na comunidade do Bateau Mouche, na Praça Seca, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (5).

De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos na região por volta das 6h30. Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver bandidos armados com fuzis durante o roubo.

"Deprimente, 6h e a bala já cantando na Praça Seca", disse um morador. "Aquele bom dia bem saudável que só a Praça Seca é capaz de oferecer", comentou outro.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram acionados para a ocorrência, em que a localização do caminhão indicou o interior da comunidade. No local, a equipe foi recebida a tiros e houve confronto. O veículo foi recuperado e grande parte da carga também.