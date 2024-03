Danos no Cristo Redentor ultrapassam R$300 mil - Divulgação

Publicado 05/03/2024 11:46 | Atualizado 05/03/2024 11:52

Rio - Com um começo de ano marcado por diversos temporais e prejuízos no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, na Zona Sul, vai precisar substituir 70% de seus refletores e materiais de iluminação, que foram atingidos por raios. De acordo com a equipe responsável pelo monumento, os serviços de manutenção já custaram pouco mais de R$300 mil apenas nos primeiros meses de 2024.



O Cristo Redentor fica localizado em meio a Floresta da Tijuca, em uma região isolada e rochosa, que deixa a estrutura exposta às descargas elétricas e aumenta o risco de danos.



“Felizmente, medidas de segurança são tomadas para proteger os equipamentos, mas contra a natureza não há muito o que fazer mesmo com seus para-raios e sistema de proteção o monumento ainda está exposto a todos esses eventos naturais” declarou o grupo.



Dentre os materiais danificados estão 70 refletores, seis Lumi Kits, dois sistemas de CFTV, 22 câmeras, cinco sistemas de painel de LED, além de roteadores, switches e rádios transmissores.

Raio atingiu casal em fevereiro

No último dia 21, o Padre Omar, reitor do reitor do Santuário Cristo Redentor, publicou um vídeo em suas redes sociais que mostra o exato momento em que a construção é atingida enquanto um casal se beija.



Felizmente não houve feridos na ocasião.



Por meio de nota, o Santuário Cristo Redentor informou que a capela que fica dentro do monumento foi rapidamente esvaziada e o Padre Omar mobilizou a equipe técnica de manutenção para conferir possíveis danos, incluindo o sistema de iluminação e equipamentos eletrônicos.