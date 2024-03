Rafael Cardoso é acusado de agredir gerente de bar - Reprodução / Instagram

Publicado 05/03/2024 12:23

Rio - Foi adiado em uma semana o depoimento do ator Rafael Cardoso, acusado de agredir o gerente de um bar na Barra da Tijuca, Zona Oeste, no último dia 26. O artista era esperado na 16ª DP (Barra da Tijuca) nesta terça-feira (5), mas, segundo o delegado Neilson Nogueira, sua apresentação foi reagendada a pedido do advogado de defesa.

O motivo da solicitação não foi especificado, mas Rafael deverá comparecer à delegacia na próxima terça (12), às 11h.

O ator é acusado de agredir João Fernando, de 64 anos. Segundo a vítima, no momento da ação, Cardoso estava "completamente transtornado" e a violência teria acontecido sem motivo.

Ao colunista Leo Dias, João Fernando disse que Rafael chegou ao bar em seu carro com uma freada brusca, assustando pessoas que estavam no local. Disse ainda que o ator estava acompanhado de dois homens e pediu a um garçom para conhecer o gerente do estabelecimento. Em seguida, o ator teria dito: "Eu vou te matar", e em seguida apertou a mão da vítima. Ainda segundo João, ele acreditou inicialmente se tratar de uma brincadeira, mas logo levou um soco na nuca.

Houve correria dentro do estabelecimento e um motoboy que tentou ajudar o gerente também foi agredido ao tentar conter Rafael.

Ator está afastado das redes

Pelo Instagram de Rafael sua equipe publicou uma nota onde declara que o ator e empresário estava sob efeito de medicação, o que não justifica o erro, e vai responder às consequências em todas as áreas cabíveis. Ainda segundo o texto, “Rafael Cardoso está muito arrependido em relação aos últimos acontecimentos e pede desculpas publicamente”.

"A partir deste momento, ele se recolhe para tratamento de sua saúde. Por conta disso, ficará um tempo longe daqui (Instagram), da mídia e de seus negócios. Contamos com a boa vontade e solidariedade de todos vocês, amigos, fãs, seguidores e imprensa", concluiu a nota.