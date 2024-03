Entregadores reunidos em frente ao condomínio onde mora o cabo da policia militar - Divulgação

Publicado 05/03/2024 15:28 | Atualizado 05/03/2024 15:52

Outro motoboy que participou da manifestação reforçou a cobrança por justiça e deixou claro que o protesto ocorreu de forma pacífica. Sem querer se identificar por medo de represália, o entregador também disse que ofensas por parte dos clientes são comuns.

Entregador alega que foi ameaçado pelo PM Reprodução

O rapaz trabalha como entregador de aplicativo há cerca de quatro anos. Antes disso, vendia balas no sinal. Ele fazia entregas de bicicleta e costumava ficar na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte.A Polícia Civil afirmou que Rony se apresentou na 32ª DP (Taquara) e foi ouvido. De acordo com a corporação, "/imagens do fato estão sendo analisadas e testemunhas serão ouvidas". O caso foi encaminhado para a 28ª DP (Praça Seca). A Corregedoria da PM também abriu um procedimento para apurar o fato. A arma chegou a ser acautelada, mas foi devolvida.Nilton se negou a entrar no condomínio para entregar o pedido. Com a recusa, ele retornou ao estabelecimento. Minutos depois, o policial foi armado até a loja, na Praça Saiqui.O entregador filmou os momentos antes de ser baleado, em que o PM já aparece com a arma na cintura. "Não estou armado, sou trabalhador. Estou sendo ameaçado, ele está querendo me agredir, mostrou a arma na minha cara. Tira a arma e faz na mão", disse Nilton.Já o agente alegou que o motoboy foi mal educado com sua mulher, que teria feito o pedido. "Trabalhador, o c..., minha mulher te tratou com maior educação, vai tomar no ... Seja educado, não se propõe a fazer entrega? Então seja educado, minha mulher tem 42 anos e te respondeu na maior educação", falou.Após ser baleado, o PM teria prestado os primeiros socorros e ido embora em seguida. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima à unidade de saúde.No registro de ocorrência, de acordo com o g1, Roy disse que chegou do serviço por volta das 19h40 e encontrou a mulher nervosa, “pois havia sido destratada pelo entregador do iFood, que se negou a entregar o lanche”.Ainda a pedido da mulher, Roy foi até a Praça Saiqui para reaver a entrega. O PM afirma que “a todo momento era ofendido por Nilton, que incitava outros entregadores”. "Roy, para resguardar sua segurança, diante da atitude agressiva de Nilton, sacou sua arma e verificou se Nilton estaria com algum armamento", prossegue o registro.“Nilton incitou os demais entregadores, que começaram a se inflamar contra Roy. O policial, já com a arma em porte velado, conversou com demais entregadores e explicou sobre a atitude desrespeitosa e agressiva do entregador", continua o relato."A mulher de Roy ligou para o 190 e pediu reforço. O cabo pediu que Nilton esperasse a chegada dos policiais, mas o entregador se negou. Nilton tentou pegar a arma de Roy, que, para preservar sua vida, efetuou um disparo na perna esquerda de Nilton”, destaca o boletim.“Neste momento, Roy fez um torniquete na perna de Nilton e ligou para o 193 solicitando socorro”, finalizou.