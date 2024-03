Marcos recebeu das mãos do presidente da Câmara, Dudu Reina, a Medalha de Mérito Comendador Soares - Divulgação/Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Marcos recebeu das mãos do presidente da Câmara, Dudu Reina, a Medalha de Mérito Comendador SoaresDivulgação/Câmara Municipal de Nova Iguaçu

Publicado 05/03/2024 17:32 | Atualizado 05/03/2024 18:01

Rio- Marcos Vinicius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, foi homenageado nesta terça-feira (5), na Câmara Municipal. O 'herói da Baixada', como ficou conhecido após salvar uma família durante a enxurrada em Nova Iguaçu, no dia 21 de fevereiro, recebeu das mãos do presidente da casa, Dudu Reina, a Medalha de Mérito Comendador Soares, a maior honraria do Poder Legislativo iguaçuano.A entrega aconteceu durante a sessão ordinária. Os 11 vereadores assinaram o decreto legislativo concedendo a honraria."Marcos é um herói. Sua iniciativa em salvar uma mãe e suas duas filhas na última chuva forte em Nova Iguaçu merece nossas homenagens. Seu feito inspirador correu o mundo e serve de exemplo para toda a sociedade. Com sua empatia, Marcos mostrou o valor que dá à vida e ao próximo", afirmou Dudu Reina.No dia 21 de fevereiro, Marcos salvou a enfermeira Berlândia Mendes e suas filhas Beatriz e Brenda, gêmeas, de 1 ano . Elas estavam dentro de um carro que era arrastado pela enxurrada, quando o automóvel parou no ônibus em que estava o Marcos. Pendurado nas escadarias do ônibus, ele abriu a porta do carro e ajudou a família a sair do veículo."Na hora só pensei em resgatar a família. Ganhar esse diploma e a medalha é motivo de orgulho. Eles significam um o ato de salvar vidas. O sentimento é de satisfação e estou feliz e serve para mostrar que as pessoas podem e devem ter mais empatia uma com as outras", disse Marcos, que tem o sonho de se tornar bombeiro militar.