Demolição de parte do imóvel utilizado como casa de festas em Santíssimo - Divulgação / Seop

Publicado 06/03/2024 12:09

Rio – A área de lazer de um imóvel usado como casa de festas foi demolida pela Secretaria de Ordem Pública nesta quarta-feira (6), no bairro de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio. Segundo laudo da Fundação Rio-Águas, dos 2.000 m² do terreno, cerca de 700 m², um local com piscina, banheiros e parte do telhado, estavam sobre a calha do Rio Guarajuba.

O proprietário já tinha sido notificado pela Prefeitura do Rio. O espaço foi construído em uma área não edificante, o que aumentava a possibilidade de alagamentos e o risco de erosão e desabamento. A rede de esgoto, que estava em construção, terminava diretamente no leito do rio.

A operação também liberou a calha do rio, resolvendo o problema de afunilamento e minimizando os efeitos dos alagamentos constantes causados pela construção ilegal.

"Essa é mais uma operação de demolição de construção irregular que estamos atuando para preservar vidas. Parte do imóvel foi feito sem autorização, sobre a calha do rio e colocava vidas em risco, além de despejar a rede de esgoto diretamente no rio", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.